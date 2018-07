Deocamdată numai 4 dintre cei 12 elevi blocați au fost salvați, după aproape 2 săptămâni petrecute în peștera inundată din Thailanda.

Miliardarul Elon Musk a scris pe Twitter că are soluții pentru evacuarea lor și a trimis deja angajați ai companiei sale la fața locului.

Compania Boring are ca activitatea săparea de tuneluri pentru sisteme avansate de transport - proiectul trenului de mare viteză Hyperloop este doar unul dintre acestea.

De aceea, tehnologia folosită de companie ar putea fi utilizată acum pentru evacuarea în siguranță a copiilor.

Musk are în vedere două posibile soluții de salvare: evacuarea apei de la intrarea în peșteră, cu ajutorul unor pompe electrice, apoi introducerea unor tuburi de nylon cu un diametru de 1 metru în interiorul peșterii, care să formeze un tunel gonflabil, plin cu aer.

Aerul va fi apoi pompat în interiorul tuburilor, care se vor umfla asemeni unui castel gonflabil și prin ele ar putea ieși copiii, târându-se. Tuburile vor fi introduse prin tunelurile pline cu apă ale peșterii.

Există mai multe probleme care ar putea să apară: unul este modul în care tubul va ajunge până la copii. Al doilea risc îl reprezintă spargerea tubulului, din cauza pietrelor ascuțite din peșteră, care ar putea să sfâșie materialul.

Din fericire, aceasta nu este singurul plan al lui Musk. El a mai prezentat o posibilă soluție: un submarin de dimensiunea unui copil, care ar ajuta la evacuarea elevilor blocați.

Some good feedback from cave experts in Thailand. Iterating with them on an escape pod design that might be safe enough to try. Also building an inflatable tube with airlocks. Less likely to work, given tricky contours, but great if it does.