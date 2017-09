Oamenii de stiinta au indicii ii ingrijoreaza.

Supervulcanul Campi Flegrei, situat langa Napoli, a erupt ultima data in urma cu sute de ani. In ultima perioada insa, cercetatorii au detectat o serie de mici cutremure care au loc aici, provocate de miscarea magmei din interior.

Datele obtinute cu ajutorul seismografelor arata ca acest suprevulcan s-a trezit la viata si incepe sa devina periculos, scrie The Independent.

Presiunea se acumuleaza in camera magmei, care se afla chiar sub orasul Pozzuoli si se intinde si sub mare, pana la o adancime de 4 km.

In momentul in care presiunea va atinge punctul critic, va avea loc eruptia. Evenimentul va fi catastrofic pentru cei 1,5 milioane de oameni care traiesc in regiunea Napoli.

Deocadata insa este imposibil ca estimat cand va avea loc eruptie.

Cea mai mare eruptie a acestui supervulcan a avut loc in urma cu 39.000 de ani, cand bucatile de roca fierbinte si cenusa au ajuns pana la 70 km altitudine, in stratosfera.

Cercetatorii cred ca acest dezastru a avut un rol in disparitia Omului de Neanderthal.

In limba italiana, Campi Flegrei inseamna „campuri de foc”. Acesta este considerat cel mai periculos vulcan din Europa.