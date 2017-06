Un psiholog a realizat un experiment cu rezultate surprinzatoare.

Psihologul italian Giovanni Caputo de la Universitatea din Urbino, a realizat un experiment deosebit de interesant. El a vrut sa vada ce se intampla daca te uiti fix in ochii unei persoane timp de 10 minute.

Poate parea ceva banal, insa efectele acestui experiment au fost uimitoare: pacientii au trait stari similare consumului de droguri, inclusiv halucinatii si senzatia iesirii din propriul corp.

La experiment au participat 20 de voluntari, care au stat in perechi, doi cate doi, intr-o camera slab luminata, la o distanta de 1 metru unul de altul. Ei au fost rugati sa se uite fix in ochii partenerului, timp de 10 minute, scrie Science Alert.

Alti 20 de voluntari, care reprezentau un grup de control, au stat 10 minute si s-au uitat fix la un perete alb.

Dupa cele 10 minute de test, toti voluntarii au completat chestionare in care au scris ce senzatii au trait in timpul experimentului.

Cei care s-au uitat 10 minute in ochii altei persoane au spus ca au trait stari nemaintalnite pana atunci. Ei au manifestat simptome clare de disociere, simtindu-se detasati de lumea din jur, au avut halucinatii, pierderi de memorie, au vazut culorile deformate si aveau senzatia ca lumea din jur nu este reala. Aceste simptome apar de obicei in urma unor traume puternice sau a consumului de droguri.

Caputo a inteles ca daca ne uitam fix in ochii unei persoane timp de 10 minute, fara intrerupere, perceptia noastra vizuala va fi afectata, dar si starea mentala.

90% dintre voluntari au spus ca au trait urmatoarele senzatii: trasaturile partenerului pareau deformate, sunetele se auzeau mai slab sau mai puternic, culorile erau mai intense, timpul parea sa curga foarte incet.

Cele mai tulburatoare sunt relatarile despre halucinatiile pe care le-au avut. Astfel, 75% au vazut un monstru in chipul partenerului, 50% au vazut trasaturi similare cu chipul lor pe fata partenerului, iar 15% au avut impresia ca vad chipul unei rude.

In anul 2010, Caputo a realizat un experiment similar, in care 50 de persoane s-au uitat fix in oglinda la chipul lor, timp de 10 minute. Halucinatiile au inceput sa apara chiar dupa primul minut.

Explicatia pentru aceste stari ciudate este destul de simpla: neuronii isi incetinesc foarte mult activitatea in lipsa unei stimulari, a unei schimbari de imagine. De aceea, acest fenomen apare indiferent la ce obiect ne uitam fix pentru mai mult timp.