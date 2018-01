In acest fel ar putea fi cultivate legumele si in spatiul cosmic.

Cercetatorii de la German Aerospace Centre (DLR) au inceput constructia unei sere inovatoare in Antarctica, in cadrul unui proiect experimental in vederea cresterii recoltelor in spatiul cosmic.

Primele seminte vor fi plantate la sfarsitul lunii februarie, ceea ce inseamna ca salata si ridichile vor putea fi recoltate la finele lunii martie, potrivit DLR.

Sera a fost transportata cu ajutorul unei ambarcatiuni pana la tarmul inghetat al Antarcticii pe 3 ianuarie, dupa care a fost tractata cu ajutorul snowmobilelor 20 de kilometri pana la statia de cercetare Neumayer Station III a Institutului Alfred Wegener, unde a fost plasata pe o schela.

Inauntrul acestei sere a viitorului se afla legume si plante aromatice, care vor creste fara sol si lumina zilei.

''Vor fi instalate rafturi si pompe pentru substantele nutritive si leduri calibrate pentru o iluminare optima'', a spus Daniel Schubert, directorul de cercetare al Eden-ISS, un proiect de test al Uniunii Europene, care are ca obiectiv descoperirea unor modalitati inovatoare de a oferi hrana proaspata astronautilor aflati in misiuni de lunga durata catre Luna sau Marte.

Sursa: Agerpres