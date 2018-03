O scrisoare de la compania Neuralink, detinuta de Elon Musk, sugereaza existenta unui experiment controversat.

Conform informatiilor din acest document, compania testeaza deja o interfata creier-computer, care ar putea conferi oamenilor abilitati mentale extraordinare, comparabile cu cele ale unei Inteligente Artificiale.

Nimeni nu stie ce anume implica aceste experimente, dar acestea ar fi inceput deja, pe cobai. Scrisoarea prezinta planurile pentru realizarea unei mici sali de operatie si a unei incaperi pentru gazduirea cobailor, scrie Daily Mail.

Documentul a fost redactat de un angajat Neuralink, Jatred Birchall, catre oficiali din San Francisco.

Neuralink nu a facut deocamdata declaratii despre acest subiect. De altfel, activitatea acestei companii nu este prea mediatizata.

Se stie insa ca anul trecut a cerut aprobarea pentru a folosi in experimente animale de laborator, mai ales sobolani si cobai si a primit permisiunea de a folosi aceste animale la sediul din San Francisco.

Despre experimentele si domeniul de activitate al Neuralink nu sunt cunoscute insa prea multe detalii. Tot ce se cunoaste este ca angajatii ei lucreaza la realizarea unei unei conexiuni intre computere si creiere umane.

Aceastea legatura ar putea fi realizata prin implantarea unor dispozitive minuscule. Acesti mici electrozi ar putea fi folositi pentru a incarca si descarca ganduri, asemeni unui cip de computer, care descarca poze sau documente. In acest fel, comunicarea intre oameni s-ar putea realiza prin telepatie.

Elon Musk crede ca aceasta conexiune este necesara, pentru ca oamenii sa poata concura pe viitor cu robotii, care sunt din ce in ce mai avansati.

In prezent, Neuralink vrea sa lanseze produse care sa ajute oamenii paralizati sau afectati de boli neurologice, care nu pot comunica singuri. Tehnologia va deveni accesibila pe scara larga, in urmatorii 8 - 10 ani, crede Elon Musk.

Neuralink este un start-up fondat in iulie 2016 de Elon Musk, pentru „cercetare in domeniul medical”, iar finantarea vine in special de la fondatorul sau.