Ploaia de meteori Draconide are loc in perioada 7-8 octombrie.

Cei care vor sa admire ploaia de meteori trebuie sa se uite la cer intre apusul soarelui si miezul noptii. In acest interval de timp pot fi vazute mai multe stele cazatoare. Fenomenul va fi vizibil in Europa, Asia si America de Nord.

Aceasta ploaie de meteori este mai putin spectaculoasa ca Orionidele, insa in anul 2012, de exemplu, au putut fi vazute chiar si 1.000 de stele cazatoare pe ora.

Ploaia de meteori are loc atunci cand Pamantul se intersecteaza cu resturi din coada cometei 21P, numita si Giacobini-Zinner.

Pentru a putea vedea stelele cazatoare trebuie sa mergem intr-o zona unde nu este lumina artificiala, deci departe de orase.

Un detaliu inedit legat de Draconide: ele pot fi vazute imediat dupa apusul soarelui, nu inainte de rasarit, cum se intampla cu alte ploi de meteori.

Se numesc Draconide pentru ca meteorii par sa vina dinspre constelatia Draco sau constelatia Dragonului.

In fiecare an au loc 21 de ploi de meteori, cele mai multe in perioada august - decembrie. In luna octombrie sunt doua fenomene de acest fel: Draconidele si Orionidele.

Anul acesta, Orionidele vor atinge varful de activitate pe 20 octombrie.