In luna ianuarie 2018 vom putea admira fenomene astronomice surprinzatoare.

In seara zilei de 1 ianuarie va incepe prima Luna Plina din acest an, numit Luna Lupului. Satelitul nostru natural va aparea foarte mare si luminos pe cer.

Fenomenul va putea fi obserbat nu doar in noaptea de 1 ianuarie, ci si in noptile urmatoare.

Numele de Luna Lupului a fost dat de triburile de indieni din SUA, care au observat ca in aceasta perioada haitele de lupi se aduna si urla la Luna, cautand hrana.

Luna Lupului apare in fiecare an, la inceputul lui ianuarie, dar in 2018 va fi un fenomen deosebit, pentru ca va coincide si cu Superluna.

Adica Luna se va afla la cea mai mica distanta de Pamant, la perigeu. Astfel, se va vedea cu pana la 7% mai mare ca o Luna Plina obisnuita.

Si pe 31 ianuarie va avea loc o Superluna, care va coincide si cu o elipsa totala de Luna. Aceasta va fi insa vizibila doar din estul Asiei si vestul Americii de Nord.

Eclipsa va duce si la o iluzie optica interesanta: Luna va parea colorata in rosu, fenomen care poarta numele si de Luna de Sange.