Luna octombrie va fi bogata in evenimente astronomice deosebite.

Pasionatii de astronomie au motive de bucurie luna aceasta. Ei vor putea admira mai multe fenomene deosebite.

Primul eveniment astronomic este conjunctia Marte-Venus, care va avea loc pe 5 octombrie.

Cu ajutorul unui binoclu, putem vedea in partea de est a cerului, deasupra orizontului, cele doua planete foarte aprape una de alta. Venus va fi mai mare si mai luminoasa, dar si Marte se va vedea bine.

Pe 17 octombrie, cele doua planete vor fi insotite si de Luna. Fenomenul va putea fi observat cu 45 de minute inainte de rasarit, spre est.

Pe 12 octombrie va avea loc ploaia de stele Orionide. Acesti meteori sunt resturi care provin din coada cometei Halley.

Anul acesta, apogeul ploii de meteori va avea loc intr-o noapte fara luna, prin urmare stelele cazatoare se vor vedea mult mai bine.

In noptile de 23 si 24 octombrie vom putea vedea cu ochiul liber si planeta Saturn, in stanga Lunii, care se va afla in crestere.

Prin urmare, in aceasta perioada sunt multe evenimente astronomice pe care le putem admira, daca vom avea noroc de cer senin.