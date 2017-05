Cercetatorii avertizeaza ca o ploaie de meteori poate aduce asteroizi de mari dimensiuni.

Expertii de la Institutul Astronomic al Academiei de Stiinte din Cehia au analizat ploaia de meteori numita Tauride, care are loc in fiecare an, la sfarsitul lunii octombrie.

Aceasta "ploaie de stele" este formata din fragmente lasate in urma de cometa Encke. Printre aceste resturi au fost observate insa si corpuri ceresti de dimensiuni mai mari.

Astfel, astronomii au identificat doi asteroizi, care fac parte dintr-o zona necunoscuta pana acum de fragmente ale cometei.

Pamantul trece prin aceasta regiune doar o data la cativa ani, cand ploaia de stele Tauride este mai intensa. In acesti an aparte insa si pericolul unei coliziuni cu un asteroid, avertizeaza cercetatorii. Impactul este posibil in anii 2022, 2025, 2032 si 2039, scrie Daily Mail.

Cei doi asteroizi au un diametru de 200-300 de metri, insa este posibil ca in masa de fragmente spatiale sa fie ascunsi si unii mai mari, care nu au fost observati pana acum.

In cazul unui impact, un asteroid de o asemenea dimensiune ar provoca un adevarat dezastru.

Fenomenul Tunguska, care a avut loc in anul 1908, este pus pe seama ploii de meteori Tauride, care ar fi adus o cometa sau un asteroid, provocand o explozie de o intensitate similara cu 185 de bombe atomice.

Desi daunele de atunci au fost uriase, obiectul a explodat si s-a dezintegrat in atmosfera. Daca ar fi ramas intreg si ar fi lovit Pamantul, efectele ar fi fost catastrofale.