Cercetatorii sunt ingrijorati de fisurarea unei calote de gheata de la Polul Sud.

Cercetatorii britanici care lucreaza la proiectul MIDAS monitorizeaza de ani de zile starea ghetarilor din Antarctica. Ei au observat ca fisura din calota de gheata Larsen C a atins deja 160 km lungime si pana la 3 km latime, scrie publicatia The Independent.

Fisura s-a marit considerabil in doar 3 luni si in scurt timp va duce la desprinderea celui mai mare ghetar observat vreodata, spun expertii. Din luna decembrie, fisura observata in calota glaciara Larsen C a crescut cu 27 km.

Calotele de gheata tin blocati ghetarii. Daca ele se fisureaza, atunci ghetarii ajung in ocean, unde se vor topi si pot duce la cresterea considerabila a nivelului marilor.

Cercetatorii de la MIDAS precizeaza insa ca aceasta fisura in calota Larsen C nu este provocata de incalzirea globala, fiind un fenomen care s-a produs natural.

Din pacate, topirea unei parti importante din calota de gheata va duce la schimbarea climei, iar efectele se vor simti la nivel global. Topirea va avea loc insa peste ani de zile sau chiar decenii.

"Ruperea ghetarului poate avea loc oricand, peste cateva zile sau peste cativa ani. Insa este mai probabil sa se intample in urmatoarele luni", au scris cercetatorii pe pagina dedicata proiectului MIDAS.