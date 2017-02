NASA si SpaceX nu sunt singurii care doresc colonizarea planetei Marte.

Emiratele Arabe Unite (UAE) au anuntat un plan ambitios de a construi un oras cat Chicago pe Marte! Daca NASA si SpaceX doresc sa ajunga pe aceasta planeta in urmatoarele 2 decenii, UAE au anuntat un plan pe termen lung numit "Marte 2117".

Proiectul include design-ul, construirea si popularea coloniei umane pe Marte in urmatorii 100 de ani. El a fost anuntat in Dubai la World Government Summit de catre vice-presedintele UAE, Seicul Mohammed bin Rashid al Maktoum.

"Proiectul este o samanta pe care o plantam astazi si ne asteptam ca viitoarele generatii sa culeaga roadele, condusi de pasiunea de a invata. Aterizarea oamenilor pe alte planete este un vis de multi ani al omenirii. Tinta noastra este ca Emiratele Arabe sa raspandeasca international aceste eforturi pentru a face visul o realitate" a spus Seicul Mohammed.

"Mars 2117" is a seed we are sowing today to reap the fruit of new generations led by a passion for science and advancing human knowledge. pic.twitter.com/IExtnpiO2B

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2017

The "Mars 2117" project will develop an Emirati and international team of scientists to push the human exploration of Mars in years to come. pic.twitter.com/5ujxvyC8As

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2017

We aspire in the coming century to develop science, technology and our youth's passion for knowledge. This project is driven by that vision. pic.twitter.com/4QibJjtiM2

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2017

The project, to be named "Mars 2117", integrates a vision to create a mini-city and community on Mars involving international cooperation. pic.twitter.com/v27jA3K3pS

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2017