Chinezii au reușit să surprindă planeta noastră dintr-o perspectivă cu adevărat unică. Pământul apare lângă Lună într-o imagine realizată de cel mai nou satelit trimis de chinezi să cerceteze fața nevăzută a Lunii.

Satelitul a intrat pe orbita Lunii pe 2 iunie 2018, iar imaginea trimisă în data de 3 februarie este una care va rămâne în istorie.

Longjiang-2 a reușit să surprindă Terra alături de Lună, într-o perspectivă pe care ne puteam cu greu să ne-o imaginăm.

This photo of Earth and the Lunar farside, maybe our best ever, was taken yesterday by the Chinese Lunar satellite DSLWP-B (Longjiang-2). The Dwingeloo telescope downloaded the photo from the satellite this morning. More info at https://t.co/sKt7w9mol9 pic.twitter.com/IsnyvqekTz