Cercetatorii canadieni spun ca fuziunea nucleara ar putea fi folosita curand pe scara larga.

O echipa de cercetatori de la Universitatile canadiene Alberta si Saskatchewan a lansat un proiect care prevede obtinerea de energie prin fuziune nucleara.

Totul ar putea deveni realitate pana in anul 2030, insa este nevoie de o finantare de 125 milioane de dolari pentru concretizarea proiectului.

Suma este destul de mica, daca avem in vedere avantajele uriase pe care le-ar aduce fuziunea nucleara.

Aceasta ar putea inlocui complet sursele actuale de energie, care polueaza. Fuziunea nucleara este o metoda complet ecologica si care poate fi aplicata cu costuri foarte mici, scrie CBS News.

Proiectul Fusion 2030 este foarte ambitios, dar si realizabil. Exista deja prototipul unei centrale care poate functiona prin fuziune nucleara, insa este nevoie de investitii si de solutii pentru a face aceasta tehnologie disponibila pe scara larga.

Fuziunea nucleara poate folosit ca materie prima apa, din care extrage hidrogenul. Energia este obtinuta prin unirea a doua nuclee mai mici, din elemente chimice usoare, cum este hidrogenul, care fuzioneaza intre ele si dau nastere la un alt element chimic, mai greu.

Este procesul pe care il observam in interiorul stelelor. Astfel, in Soare, nucleele de hidrogen se unesc doua cate doua, dand nastere la un nou element, heliul, eliberand in timpul procesului de fuziune o cantitate uriasa de energie.

Prin urmare, aceasta metoda ar asigura energie aproape nelimitata, la costuri modice si fara distrugerea mediului inconjurator, cantitatea de apa necesara fiind extrem de mica.