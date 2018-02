Un studiu recent ofera noi informatii despre starea stratului de ozon din atmosfera.

Gaurile din patura de ozon din atmosfera superioara au inceput sa se ''vindece'' in ultimii ani in preajma polilor Pamantului, insa aceste efecte pozitive nu se remarca si la latitudini mai joase.

Potrivit cercetarii, stratul de ozon se afla in continuare in proces de scadere intre 60 de grade nord si 60 de grade sud, care include totalitatea teritoriilor situate intre Rusia, in nord, si partea de jos a Australiei, in sud.

Scaderea neasteptata in anumite zone ale atmosferei ar putea impiedica procesul de ''vindecare'' de la latitudini mai joase, se arata in studiul publicat in jurnalul Atmospheric Chemistry and Physics editat de Uniunea Europeana pentru Geostiinte (European Geosciences Union).

''Descoperirea scaderii stratului de ozon la latitudini joase este surprinzatoare deoarece cele mai bune modele actuale ale circulatiei atmosferice nu anticipeaza acest efect'', a declarat William Ball, conducatorul acestei analize.

Cercetatorii nu au nicio explicatie certa cu privire la motivul care sta in spatele acestui fenomen. Potrivit uneia dintre teorii, de vina ar fi schimbarile climatice care perturba tiparele circulatiei atmosferice.

O alta posibilitate ar putea fi prezenta substantelor chimice cu durata scurta de actiune care contin clor si brom, ce au ca efect distrugerea ozonului si care se regasesc in solventi, decapanti si agenti de degresare.

Ozonul este o substanta produsa la latitudini din zona tropicelor si distribuita in atmosfera globului. Acestea se formeaza in stratosfera, un strat superior al atmosferei aflat la o inaltime intre 10 si 50 de kilometri deasupra troposferei, stratul inferior care atinge suprafata solului.

Patura de ozon absoarbe cea mai mare parte a radiatiilor ultraviolete daunatoare emise de soare care, in caz contrar, ar dauna plantelor, animalelor si oamenilor.

Sursa: Agerpres