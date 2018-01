Noile masini electrice complet autonome vor putea fi cumparate incepand cu anul 2019.

General Motors a prezentat masina autonoma Cruise, care nu are pedale sau volan. Soferul devine practic un simplu pasager, care urmareste totul pe ecrane. Chiar si usile se inchid singure.

Aceste vehicule complet autonome sunt foarte sigure, asigura Dan Ammann, presedintele General Motors. Masina este a patra versiune de autoturism autonom, fiind realizata de divizia Cruise a General Motors.

Pentru inceput, masinile complet autonome vor fi vandute in cateva state americane, unde legislatia permite acest lucru. In multe tari pot fi insa probleme, deoarece nu exista reguli clare pentru masinile de acest fel.

General Motors precizeaza ca va face toate modificarile necesare, pentru a respecta criteriile de siguranta in trafic.

De exemplu, va instala un airbag pentru sofer, chiar daca nu mai exista volan. Acest airbag va functiona asemeni celui folosit pentru pasagerul din dreapta.

Noua masina va functiona cu ajutorul unei aplicatii de smartphone. Pasagerul va cere o anumita destinatie, exact cum procedeaza acum la aplicatiile de car-sharing.

In plus, pasagerul va putea alege dinainte ce temperatura doreste in masina si ce post de radio sa fie pornit.

General Motors vrea sa fabrice cat mai multe masini autonome la uzina sa din Orion Township din Michigan, scrie Business Insider.