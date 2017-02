Intr-un oras din China vor fi construite gradini verticale care vor produce zilnic peste 60 kg de oxigen.

Un proiect deosebit va fi terminat anul viitor in orasul Nanjing din China. Turnurile Nanjing vor avea gradini verticale supraetajate, primele de acest fel din Asia.

Gradinile vor produce zilnic aproximativ 60 kg de oxigen, scrie publicatia Bored Panda. Proiectul este realizat de arhitectul italian Stefano Boeri.

Turnurile Nanjing vor avea 200 metri inaltime, respectiv 100 de metri inaltime. Intre etajele lor vor fi plantati peste 1.000 de copaci si 2.500 de arbusti din 23 de specii diferite.

Turnul mai inalt va gazdui birouri, un muzeu, o scoala de arhitectura si un club pe terasa. Turnul mai mic va avea o piscina pe terasa de sus si va fi transformat in hotel.

Vizitatorii vor putea admira superbele gradini verticale de pe balcoane special amenajate.

Proiectul lui Stefano este menit sa aduca natura in mijlocul orasului, asigurand totodata un aer mai curat pentru locuitori.

Stefano a realizat doua proiecte similare la Milano si are in vedere un altul, la Lausanne, in Elvetia. Turnurile Nianing vor fi gata la sfarsitul anului 2018.