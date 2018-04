Un studiu recent prezinta o concluzie interesanta.

Unul dintre principalele motive pentru care oamenii aleg masina pentru deplasarile zilnice in locul bicicletei sau al mersului pe jos este estimarea gresita a timpului necesar pentru acest lucru, este concluzia unui studiu efectuat la o universitate din Statele Unite.

O echipa de cercetatori de la Pennsylvania State University a realizat un studiu pe 252 de studenti si 253 membri ai personalului facultatii si a descoperit ca majoritatea supraestimau timpul necesar pentru a ajunge pe jos sau cu bicicleta intr-o zona aflata in localitatea lor.

In proportie de 91%, angajatii au estimat gresit timpul de deplasare pe jos, iar 93% au calculat gresit perioada in care ar fi ajuns la destinatie cu bicicleta. In randul studentilor, procentele au fost de 55% si respectiv 43%.

Concluziile ofera noi date cu privire la motivul pentru care oamenii sunt mai inclinati sa utilizeze autovehiculul in locul bicicletei sau al mersului pe jos, a declarat autoarea studiului, Melissa Bopp, profesor asociat de kinetoterapie la Pennsylvania State University.

"In general, oamenii nu sunt foarte priceputi la estimarea duratei necesare pentru a ajunge undeva. Acest lucru reprezinta o problema atunci când incerci sa convingi pe cineva sa mearga pe jos sau cu bicicleta. Mersul pe jos sau cu bicicleta prezinta numeroase beneficii, insa nu multa lume face asta. Ei se gandesc probabil ca nu pot reusi pentru ca (destinatia) e prea departe, sau ca le va lua mult timp, când de fapt se dovedeste ca nu asa", a adaugat Bopp.

Concluziile cercetarii au fost publicate in jurnalul Transportmetrica A: Transport Science.

Sursa: Agerpres