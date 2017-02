Un nou clasament prezinta cele mai poluate si cele mai "curate" tari din lume.

Compania The Eco Experts, specializata in panouri solare, a analizat date din cele mai recente studii in domeniul mediului. Apoi a conceput un clasament cu cele mai poluate tari ale lumii, dintr-o lista totala de 135 de state.

Datele au fost obtinute de la Agentia Internationala de Energie si de la Organizatia Mondiala a Sanatatii. Expertii au luat in calcul mai multi factori de mediu: cosumul de energie pe cap de locuitor, emisiile de dioxid de carbon, nivelul de poluare atmosferica, numarul deceselor provocate de poluare si productia de energie alternativa.

Astfel, au fost luate in calcul si eforturile pe care o tara le ia pentru a combate incalzirea globala, scrie publicatia The Independent.

In urma analizei, Arabia Saudita este considerata cea mai toxica tara din lume. Este unul dintre cei mai mari producatori de petrol din lume si totodata nu ia masuri pentru folosirea energiei alternative.

Urmatoarele pe lista sunt: Kuweit, Qatar, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Oman, Turkeminstan, Libia, Kazahstan, Trinidad Tobago.

Tarile cu cel mai curat aer sunt cele din Africa, unde nivelul de industrializare este foarte scazut: Kenya, Tanzania, Etiopia, Mozambic.

Dintre statele europene, cele mai poluate sunt Bulgaria si Muntenegru, iar cel mai bine stau Spania, Portugalia, Franta si Suedia. Romania este situata undeva la mijloc, cu un nivel de poluare cuprins intre 46-60.