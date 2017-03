Vechile harti ale lumii, folosite in prezent in scoli, nu sunt foarte corect realizate.

La ora actuala, in scoli sunt folosite harti ale lumii care respecta modelul conceput de cartograful Gerardus Mercator in anul 1569.

Desi foarte cunoscute, aceste harti nu sunt tocmai corecte. Asta deoarece harta Marcator (foto sus) prezinta continentul Europa mai mare, iar Africa si America de Sud apar mai mici decat sunt in realitate.

Datorita noilor informatii, acum stim ca in realitate continentele arata putin altfel. De aceea, mai multe scoli din Boston au decis deja sa renunte la harta Mercator si sa adopte un model mai nou si mai corect realizat, harta Peters.

Aceasta harta (foto jos) respecta mai bine proportiile continentelor, chiar daca arata putin mai ciudat. In realitate, Africa este mult mai mare ca Europa si America de Nord.

Este posibil ca harta Mercator sa fi fost realizata intentionat fara respectarea proportiilor reale. Cartograful a vrut sa puna in valoare Europa si astfel a micsorat dimensiunea altor continente, scrie The Independent.

Harta mai recenta, realizata de James Gall si Arno Peters, este in prezent promovata de UNESCO si considerata varianta corecta. Noua harta a fost conceputa in 1855 si folosita prima data in 1986.