Compania Eco Experts a realizat un infografic care arata cum va afecta schimbarea climei diferite state.

Harta este realizata pe baza unor evaluari primite de fiecare tara in parte, nu pe date concrete. In plus, fiecare tara este evaluata global, fara a se lua in calcul anumite zone mai expuse la incalzirea globala.

Spre exemplu, Statele Unite sunt trecute in culoarea verde, ca stat care se poate adapta bine la incalzirea climei. Cu toate acestea, exista aici regiuni foarte vulnerabile, de care nu s-a tinut cont, precum Miami si New York, orase situate chiar pe coasta, care pot fi afectate de inundatii.

Totodata, in realizarea infograficului s-a tinut cont de infrastructura fiecarei tari, care sa permita, la nevoie, evacuarea rapida a oamenilor aflati in pericol si mutarea lor in zone mai sigure, scrie The Independent.

Poate de aceea Romania este notata cu galben, nu cu verde, precum statele vecine.

Statele sunt notate in culori diferite: verde inchis - se pot adapta foarte usor la incalzirea climei, rosu inchis - sunt foarte expuse la pericole in cazul schimbarii climei.

Europa sta destul de bine la acest capitol, printre tarile mai vulnerabile numarandu-se Ucraina, Romania, Georgia, Serbia, Muntenegru si Croatia.

In America de Nord numai Mexicul este considerat expus la pericol, in schimb in America Centrala, America de Sud si Africa sunt cele mai multe tari care nu se vor putea adapta la schimbarea climei.

Asia este oarecum impartita destul de egal, cu multe tari vulnerabile, dar si multe care pot face fata schimbarii climei.

Iata un top al celor mai vulnerabile tari din lume: Ciad, Eritreea, Burundi, Congo, Republica Centrafricana, Sudan, Niger, Haiti, Afganistan, Guineea-Bissau.

Cel mai bine se vor descurca urmatoarele tari: Norvegia, Noua Zeelanda, Suedia, Finlanda, Danemarca, Australia, Marea Britanie, Statele Unite, Germania, Islanda.