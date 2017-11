Pentru incurajarea utilizarii hidrogenului in industrie, Toyota si Air Liquide au ajutat la infiintarea Hydrogen Council.

Utilizarea in crestere a hidrogenului pentru generarea de electricitate, caldura, precum si in transporturi si industrie ar putea asigura o cincime din reducerea emisiilor de dioxid de carbon necesara pentru limitarea incalzirii globale la un nivel sigur, pana in 2050, potrivit unui raport al Consiliului Hidrogenului, transmite Reuters.

Toyota si Air Liquide au ajutat la infiintarea Hydrogen Council, o organizatie mondiala care si-a inceput activitatea in ianuarie. Intre cei 27 de membri se afla constructorii auto Audi, BMW, Daimler, Honda si Hyundai si producatori de energie, precum Shell si Total.

Potrivit consiliului, utilizarea hidrogenului in transporturi, generarea de energie, stocarea de energie, industrie, incalzire si electricitate ar putea reduce emisiile anuale de carbon cu 6 miliarde de tone, pana in 2050.

"Astfel ar contribui cu aproximativ 20% din reducerea de emisii de carbon necesara pentru limitarea incalzirii globale la 2 grade Celsius in acest secol", se arata in raportul organizatiei, publicat la o conferinta pe tema climei organizata de Natiunile Unite la Bonn.

Pentru a respecta limita de 2 grade convenita la Paris in 2015, natiunile lumii trebuie sa reduca emisiile de carbon cu 60% pana in 2050.



In raport se arata ca unul din 12 vehicule comercializate in California, Germania si Japonia vor avea motoare bazate pe hidrogen, pana in 2030.

Pana in 2050, hidrogenul ar putea alimenta 400 de milioane de masini, 15-20 de milioane de camioane, aproximativ 5 milioane de autobuze, un sfert dintre navele de pasageri si o cincime din liniile feroviare neelectrificate, dar si unele avioane si nave de transport de marfuri.

Atingerea acestor obiective va necesita investitii de 280 de milioane de dolari pana in 2030.

Sursa: News.ro