Atunci cand compania Rocket Lab a lansat primul sau vehicul spatial, de la o baza din North Island din Noua Zeelanda, acel lansator a avut la bordul sau si alte obiecte interesante, nu doar sateliti comerciali.

Peter Beck, fondatorul Rocket Lab a dezvaluit intr-un mesaj publicat pe Twitter ca o sfera din fibra de carbon cu diametrul de 1 metru, asemanatoare unei "sfere disco" uriase, acoperita cu 65 de panouri reflectorizante si supranumita "Humanity Star", s-a aflat la bordul acelei rachete cu lungimea de 17 metri care a fost lansata din peninsula Mahia.



Introducing The Humanity Star - a bright, blinking satellite now orbiting Earth, visible to the naked eye in the night sky. Launched on #StillTesting, The Humanity Star is designed to encourage everyone to look up and consider our place in the universe. Website coming soon pic.twitter.com/wvIEcXelVk