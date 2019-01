În dimineaţa zilei de 1 ianuarie sonda New Horizons a survolat asteroidul Ultima Thule, aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri distanţă de Terra.

Cel mai îndepărtat obiect cosmic vizitat vreodată de o sondă aparţinând NASA, Ultima Thule, din centura de asteroizi şi planetoizi Kuiper, relicve îngheţate ale procesului de formare al Sistemului Solar de dincolo de orbita planetei Neptun, seamănă cu un popic dintr-un joc de bowling, conform fotografiilor transmise de sondă, informează Space.com.

Marţi, 1 ianuarie 2019, la ora 05:33 GMT, sonda New Horizons a trecut la distanţa de 3.500 kilometri de Ultima Thule, de peste trei ori mai aproape decât distanţa de la care a survolat planeta pitică Pluto în iulie 2015.

Cele mai bune imagini obţinute în timpul survolului urmează să sosească pe Terra în următoarele zile, însă echipa NASA şi-a făcut deja o idee despre cum arată acest asteroid îndepărtat.

Fotografiile obţinute de sondă în ziua de 31 decembrie dezvăluie un obiect cosmic alungit, cu doi lobi distincţi, sau o pereche de asteroizi care se orbitează reciproc la o distanţă foarte mică.

"Dacă este vorba de două obiecte separate, o astfel de descoperire ar fi fără precedent în ceea ce priveşte distanţa foarte mică la care cele două corpuri se orbitează", a comentat Alan Stern, de la Southwest Research Institute din Boulder, Colorado, coordonatorul misiunii New Horizons. "Pariul meu este că probabil avem de-a face cu un singur obiect, cu două loburi. Dacă mă înşel, vă anunţ mâine", a precizat el într-o conferinţă de presă.

Un alt membru al echipei New Horizons, Hal Weaver, de la Laboratorul de Fizică Aplicată Johns Hopkins din Laurel, Maryland, este de asemenea de părere că Ultima Thule este un singur corp cosmic.

Astfel de obiecte mici, bilobate, sunt destul de comune în Sistemul Solar. Un exemplu relativ celebru este cel al cometei 67P/Churyumov-Gerasimenko, explorată de misiunea Rosetta aparţinând Agenţiei Spaţiale Europene.

Asteroidul Ultima Thule are lungimea de 35 de kilometri şi lăţimea de 15 kilometri.

Sonda New Horizons va transmite date despre Ultima Thule timp de 20 de luni de acum înainte. Misiunea New Horizons, care şi-a atins obiectivul ştiinţific principal prin vizitarea planetei pitice Pluto în 2015, dispune de suficientă energie pentru a-şi continua drumul prin Centura Kuiper, iar NASA ar putea decide încă o ţintă pe care să o survoleze înainte de încheierea misiunii.

O altă variantă ce ar putea fi aleasă de NASA ar putea fi evadarea din Sistemul Solar. Până la urmă, indiferent dacă misiunea va obţine sau nu finanţări suplimentare, New Horizons se îndreaptă spre ieşirea din heliosferă.

Oamenii de ştiinţă sunt de părere că sonda va dispune de suficientă energie pentru a păstra legătura cu Pământul pentru următoarele câteva decenii şi ar fi extraordinar dacă ar putea fi reluate măsurătorile realizate de sondele Voyager 1 şi Voyager 2 de la pătrunderea în spaţiul interstelar.

Sonda New Horizons, lansată la 19 ianuarie 2006, a trecut pe lângă Jupiter pentru a câştiga viteză printr-un "boost" gravitaţional, ocazie cu care a transmis date şi despre această planetă, cea mai mare din sistemul solar, iar apoi, timp de 6 luni, a studiat planeta pitică Pluto şi sateliţii săi, principalele sale ţinte ştiinţifice, la care a ajuns în vara lui 2015.

Această misiune reprezintă prima etapă a programului spaţial al NASA de explorare a Sistemului Solar New Frontiers, din care mai fac parte misiunile OSIRIS-REx (New Frontiers III) şi respectiv Juno (New Frontiers II).

Sursa: Agerpres