La 2 ani dupa ce sonda New Horizons a trecut deasupra lui Pluto, NASA publica imagini tulburatoare.

In 2015, sonda spatiala New Horizons a survolat planeta pitica Pluto si a realizat fotografii deosebite, care ii uimesc si acum pe astronomi.

NASA a publicat acum un clip realizat din aceste imagini, sub forma unei animatii impresionante. Astfel, putem vedea cum arata aceasta misterioasa planeta de la limita sistemului nostru solar, ca si cand ne-am afla la bordul sondei New Horizons. Sonda a oferit imagini deosebit de interesante si cu Charon, una dintre lunile lui Pluto.

Geologia micutei planete Pluto, dar si faptul ca aceasta are o atmosfera subtire i-au uimit pe astronomi.

"Complexitatea sistemului Pluto, cu satelitii sai naturali, intrece orice imaginatie", a recunoscut Alan Stern, seful misiunii New Horizons. "Peste tot dam peste noi mistere si speram ca informatiile obtinute de New Horizons in 2015 ne vor ajuta sa le intelegem".

In acest filmulet realizat de NASA putem vedea imagini in detaliu cu planeta pitica Pluto, survolata de sonda spatiala. Vedem foarte clar muntii, campiile si craterele de pe suprafata ei.

Iar in aceste imagini este Charon, unul dintre satelitii naturali ai lui Pluto.

Sonda New Horizons se afla acum in afara sistemului nostru solar, continuandu-si misiunea de-a explora o zona complet necunoscuta pana acum.

Urmatorul ei obiectiv este un corp ceresc foarte mic, numit 2014 MU69, care se afla la 1,6 miliarde de kilometri de Pluto si are un diametru de numai 48 km. Sonda va ajunge langa 2014 MU69 in anul 2019.