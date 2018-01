Publicatia Business Insider a realizat o animatie care prezinta efectele topirii complete a ghetarilor.

In 2015, NASA a anuntat ca nivelul oceanelor va creste mult mai repede decat aratau estimarile anterioare. Astfel, vom avea o crestere de cel putin 90 cm, in medie, in urmatorii zeci de ani.

Este o veste ingrijoratoare, dar, daca aceasta tendinta s-ar accentura foarte mult si se vor topi toti ghetarii si calotele glaciare de la poli, atunci nivelul marilor va creste cu peste 65 de metri.

Jurnalistii de la Business Insider au realizat o animatie, in care arata efectele unui scenariu catastrofal de acest fel.

Dupa cum putem observa, multe orase vor fi acoperite de ape (Venetia, Calcutta, Shanghai), unele insule vor disparea, iar planeta va arata complet diferit.

Desigur, topirea completa a ghetarilor nu va avea loc in timpul vietii noastre. Un raport publicat in 2013 de National Geographic mentioneaza ca pentru topirea completa a ghetarilor este nevoie de aproximativ 5.000 de ani.