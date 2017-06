Pilotul automat de la Tesla are o capacitate uimitoare de a prezice un accident rutier. Chiar daca multi sunt sceptici in privinta sigurantei acestor masini, clipul de mai jos nu poate fi contestat.

Imaginile au fost surprinse de o camera de bord de pe o masina Tesla, pe o autostrada din Olanda. La un moment dat, alarma de impact iminent este declansata si imediat pilotul automat actioneaza franele, oprind masina. Exact in acel moment putem vedea un accident care are loc la cativa metri in fata.

Avand in vedere succesiunea de imagini din acest film, este clar ca pilotul automat a putut sa anticipeze accidentul si sa declanseze alarma cu cateva secunde inainte ca impactul sa aiba loc, scrie Science Alert.

Imaginile au fost publicate pe Twitter de Hans Noordsij. Viteza masinilor in acel moment era de aproximativ 113 km/h.

Din fericire, in urma accidentului nu au fost victime.

Original video, authorisation from the owner. Essential, no one could predict the accident but the radar did and acted by emergency braking. pic.twitter.com/70MySRiHGR