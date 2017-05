Cercetatorii au observat un fenomen ingrijorator in Antarctica.

Din cauza incalzirii climei, Antarctica incepe sa devina un continent verde. Cercetatorii au observat ca doua specii de muschi de aici cresc foarte rapid, transformand aspectul intregului continent.

In mod normal, acesti muschi cresteau cu doar 1 mm pe an, insa in ultimele decenii plantele cresc in medie cu 3 mm anual, scrie Science Alert.

Astfel, Antarctica se va transforma din continentul alb pe care il stim intr-unul verde, plin de vegetatie, spune Matthew Amesbury, cercetator la Universitatea din Exeter, Marea Britanie.

In prezent, numai 1% din suprafata continentului este acoperita de plante. Doar in unele zone cresc muschi, mai ales vara, cand temperaturile sunt mai ridicate. Fiecare nou strat de muschi se formeaza pe cel anterior, care ingheata in timpul iernii.

Astfel, Antarctica incepe sa se intoarca intr-un trecut geologic de acum 3 milioane de ani, cand era plina de vegetatie. Este un fenomen ingrijorator, dar firesc, avand in vedere ca acum nivelul de CO2 este la fel de crescut ca atunci.

In trecut, Antarctica era un continent cu mai putina gheata si mai multa vegetatie, iar nivelul marii era mult mai ridicat.

Daca nu vor fi reduse emisiile de gaze cu efect de sera, Antarctica va fi din nou acoperita de paduri, cum era odinioara.