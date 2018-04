Cresterea nivelului marilor, provocata de incalzirea globala, va duce la o catastrofa.

Cercetatorii avertizeaza ca multe insule situate la mica altitudine, precum Maldive si Seychelles, risca sa nu mai poate fi locuite in urmatorii 30 de ani.

Cresterea nivelului marilor, ca urmare a incalzirii globale, va transforma in infern aceste paradisuri exotice. In primul rand vor fi inundatii puternice si o mare parte a insulelor va ajunge sub ape.

Apoi, chiar daca insulele nu vor fi acoperite complet de oceane, viata aici va deveni imposibila, pentru ca nu vor mai existe surse de apa potabila. Acestea vor fi distruse de inundatiile provocate de apa sarata de mare, care se va infiltra in sol.

Avertismentul vine in urma unui studiu realizat de Universitatea din Hawaii si US Geological Survey. Ei au adunat date in perioada 2013-2015, in special despre insula Roi-Namur, din Insulele Marshall.

Conform simularilor facute tinand cont de emisiile actuale de gaze cu efect de sera, inundatiile vor deveni un fenomen firesc in cei mai multi atoli in urmatorii zeci de ani.

Din cauza lipsei apei potabile, locuitorii din aceste insule vor trebui sa se mute. In caz contrar, ar fi nevoie de un efort financiar urias, pentru a construi o noua infrastructura care sa asigure oamenilor surse de apa potabila, scrie Daily Mail.

Fenomenul observat de experti nu va afecta numai insulele Marshall, ci si alte insule si atoli de mica altitudine. Printre acestea se numara insulele Caroline, Cook, Maldive, Seychelles si Hawaii.