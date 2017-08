Exista doar 5% sanse ca incalzirea globala sa fie limitata cu 2°C, asa cum prevede Acordul de la Paris.

Conform unui nou studiu, exista doar 5% sanse sa se limiteze incalzirea globala cu 2°C - obiectivul stabilit de Acordul de la Paris incheiat de comunitatea internationala in 2015.

Sansele atingerii obiectivului de 1,5°C - de asemenea prevazut in acest acord - sunt de doar 1%, estimeaza ei intr-un studiu publicat luni in revista Nature Climate Change.



O echipa de oameni de stiinta din Statele Unite a folosit proiectii ale cresterii populatiei cu scopul de a estima producerea viitoare a emisiilor de carbon din cauza utilizarii energiilor fosile pe care le antreneaza.

Pe baza acestor date, ”cresterea temperaturii este probabil de 2°C pana la 4,9°C, cu o valoare medie de 3,2°C si 5% sanse ca ea sa fie mai mica de de 2°C", scriu cercetatorii.

Calculele lor nu au la baza cel mai rau scenariu - un consum de energie tot mai intens - ci integreaza eforturi in vederea limitarii utilizarii energiilor fosile, precizeaza ei.

Cercetatorii nu preconizeaza, in schimb, posibilitatea unei basculari masive si bruste catre energii regenerabile.

”Atingerea obiectivului unei incalziri mai mici de 1,5°C presupune ca intensitatea in carbon sa scada mai repede decat in trecutul recent”, releva ei.

Prin Acordul de la Paris, comunitatea internationala s-a angajat sa limiteze cresterea temperaturii mondiale ”mult sub 2°C" si ”sa continue eforturile in vederea limitarii cresterii la 1,5°C" fata de nivelul de dinainte de Revolutia Industriala, cu scopul de a evita consecinte devastatoare ale modificarilor climatice - secete, cresteri ale nivelului oceanelor, furtuni.

Experti au avertizat de mult timp ca chiar un obiectiv de 2°C ar fi dificil de atins.

Grupul expertilor internationali - Giec - ale caror lucrari sunt de referinta in domeniul incalzirii globale, recomanda reducerea cu 40 pana la 70% a emisiilor cu efect de gaze de sera ale energiilor fosile, pana in 2050, fata de nivelul pe care-l atingeau in 2010.

Acordul de la Paris este mai putin precis, iar semnatarii lui si-au stabilit ca obiectiv ca emisiile sa atinga un varf ”cat mai rapid posibil”.

Potrivit ONU, populatia mondiala va creste de la 7,5 miliarde de persoane, cat este in prezent, la 11,2 miliarde de oameni pana in 2100, ceea ce creste si mai mult presiunea asupra resurselor energetice.

Sursa: News.ro