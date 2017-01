Cercetatorii avertizeaza ca incalzirea globala are si un efect neasteptat: racirea brusca a unor regiuni din Europa.

Schimbarile suferite de clima la nivel global nu duc doar la seceta, furtuni si veri caniculare, ci provoaca si efectul opus: ierni mai aspre in anumite regiuni din Europa.

Inca din anul 2004, cercetatotii au observat ca iernile devin tot mai reci in vestul Europei si in Marea Britanie. Fenomenul apare din cauza scaderii fortei marii centuri transportatoare a oceanului - Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC).

AMOC este principalul sistem de curenti marini din oceanul Atalntic, avand ca rol reglarea climei in nordul Europei si in America de Nord. El asigura temperaturi mai blande in aceste regiuni, prin circulatia curentilor marini. Circulatia se face printr-un ciclu care este in mod normal echilibrat: apa mai calda si mai dulce din Oceanului Atlantic se deplaseaza spre zona arctica, unde apa este mai rece, mai sarata si mai densa. Curentul intoarce apoi spre sud, spre Europa, apa mai rece preluata de aici si ciclul se repeta.

Recent insa, cercetatorii au observat ca forta AMOC a scazut cu doua treini si risca sa se prabuseasca total, scrie Business Insider.

Un studiu recent, coordonat de geofizicianul Wei Liu de la Universitatea Yale, arata ca AMOC este tot mai instabil, din cauza cresterii caldurii la nivelul atmosferei si a nivelului tot mai ridicat de CO2.

Concluzia acestei cercetari a fost publicata in revista Science Advances si prezinta un scenariu alarmant. Astfel, dovezile obtinute de Liu arata ca in nordul Oceanului Atlantic racirea este atat de puternica incat nu mai poate fi compensata de perioada de incalzire si astfel temperatura apei scade rapid.

Urmarea: desi o mare parte a planetei se va incalzi tot mai mult, in unele regiuni din Europa vor fi in fiecare an perioade extrem de reci. Iar fenomenul poate dura sute de ani.

Trebuie realizate noi studii, pentru ca oamenii de stiinta sa afle ce zone vor fi afectate si cand s-ar putea prabusi complet AMOC.