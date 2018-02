Au aparut noi informatii despre obiectele care se afla in masina lansata de Elon Musk pe orbita.

Masina Tesla Roadster, care se afla acum in spatiu, are la bord un micut disc produs de compania Arch Mission Foundation.

Pe acest dvd in miniatura sunt trecute informatii despre cunostintele pe care le detin in prezent oamenii, dar si seria de romane Fundatia, scrisa de Isaac Asimov.

Compania care a fabricat discul sustine ca acesta poate rezista chiar si 14 miliarde de ani. Discul este din sticla de cuartz, iar infromatiile au fost scrise cu ajutorul unei tehnologii laser.

Compania spera ca in acest fel cunostinele omenirii vor fi pastrate in siguranta si vor ajunge in diferite regiuni ale sistemului solar.

Arch Mission Foundation ar vrea sa trimita asemenea biblioteci digitale, sub forma de disc, si pe Marte sau pe Luna, ajutand astfel specia umana sa devina o civilizatie cosmica.

Masina Tesla, care il are la bord si pe manechinul numit Starman, a fost deja declarata "obiect cosmic" de catre NASA, deoarece calatoreste acum prin sistemul solar.

Pe langa acest disc, Tesla mai are la bord si o versiune in miniatura a masinii, cu tot cu soferul imbracat in costum spatial.

Nimeni nu stia cat va rezista masina in spatiu, avand in vedere ca va fi expusa la o doza foarte mare de radiatii, dar si la posibile lovituri din partea micrometeoritilor.