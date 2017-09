Este al doilea incident de acest fel din ultimii 2 ani, care vizeaza ghetarul Pine Island si arata ca acesta incepe sa se rupa in bucati, scrie Daily Mail.

Cercetatorii sunt inghijorati de frecventa cu care au loc aceste fenomene. In iulie, o bucata mare de gheata s-a rupt din ghetarul Larsen C din Antarctica.

Topirea ghetarilor este produsa de apa tot mai calda din jurul continentului. Aceasta fragmentare a ghetii poate accelera si mai mult procesul de topire a ghetarului, avertizeaza expertii.

Ciudat este ca bucata rupa din ghetar nu se afla pe marginea acestuia, asa cum se intampla in mod normal cu alti ghetari, ci chiar in interiorul acestuia.

Si in anul 2015, bucata care s-a desprins, care a avut 580 km patrati, se afla tot in interior. Specialistii cred ca acest lucru se intampla din cauza ca apa calda topeste gheata de dedesubt si o destabilizeaza.

Ruperea ghetarului a fost anuntata pe Twitter de Stef Lhermitte, de la Universitatea Delft din Olanda. El a publicat si imagini din satelit, care arata incidentul.

Bucata de gheata pluteste acum in Marea Amundsen.

.@NASAEarth 's MODIS satellite gives an overview of #PIG's glacier front location since 2009 + corresponding 3 major calving locations 7/n pic.twitter.com/miP1RAUCBF