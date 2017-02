Sistemul inventat de cercetatori a dominat categoric pe parcursul a 20 de zile de turneu.

Patru dintre cei mai buni jucatori de poker din lume au fost invinsi intr-o competitie ce s-a desfasurat pe parcursul a 20 de zile de catre un sistem de inteligenta artificiala - 120.000 de maini s-au jucat iar AI-ul, numit Libratus, a incheiat competitia avand echivalentul a 1.8 milioane de dolari in jetoane la finalul competitiei de No-Limit Hold'em.

Libratus, dezvoltat de catre cercetatori de la Carnegie Mellon University (CMU), o ia astfel pe urmele Deepmind, sistemul Google ce a invins cel mai bun jucator de Go din lume in 2016. Pokerul reprezenta o alta provocare, una nuantata, psihologica - capacitatea de a stapani arta bluff-ului in timp ce poti 'citi' semnele date de adversari face ca succesul sistemului sa bazat pe mult mai mult decat simpla cunoastere a regulilor.

"Computerul nu poate castiga la poker daca nu poate blufa. Dezvoltarea unei inteligente artificiale care face acest lucru cu succes reprezinta un pas major in fata din punct de vedere stiintific si are aplicabilitate in multe domenii. Imaginati-va ca smartphone-ul va putea negocia intr-o zi cel mai bun pret al unei noi masini pentru proprietar. Acesta este doar inceputul" a spus seful departamentului de computer science de la CMU, Frank Pfenning.

Strategiile de poker al lui Libratus au fost adunate din echivalentul a 15 milioane de ore de joc inainte ca aceasta competitie sa inceapa, AI-ul avand instalat un supercomputer cu viteze de 1.35 petaflops si cu 274 TB de memorie. Aceste specificatii il fac de 7.250 de ori mai rapid ca un PC high-end cu de 17.500 de ori mai multa memorie.

Insa functia decisiva a Libratus a fost faptul ca a invatat de la jucatorii profesionisti odata ce competitia a avansat, adaptandu-si propriile strategii si stiluri de fiecare data cand adversarii incepusera sa profite de ele.

"Dupa terminarea fiecarei zi de joc, un meta-algoritm a analizat ce <gauri> au identificat jucatorii profesionisti si au exploatat in strategia Libratus. A prioritizat apoi fiecare vulnerabilitate si le-a rezolvat pe cele mai importante in fiecare seara" a spus cercetatorul Tuomas Sandholm.

"Nu mi-am dat seama cat de bun este la inceput. Simteam ca joc impotriva cuiva care triseaza, ca si cum imi putea vedea cartile. Nu il acuz ca triseaza. A fost pur si simplu atat de bun" a spus Jimmy Chou, unul dintre jucatorii care s-au infruntat cu Libratus, pentru Wired. Celalalti jucatori au fost Donq Kim, Jason Les si Daniel McAula

Desi Libratus a avut un usor avantaj in primele 5 zile de competitie, in ziua a 6-a aproape toti jucatorii aveau numere apropiate de jetoane. Apoi insa Libratus si-a aratat forta de a se adapta, castigand aproximativ 1 milion de jetoane in plus fata de adversarii care pierdeau constant teren.