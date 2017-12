Cercetatorii de la Google au reusit o performanta incredibila cu inteligenta artificiala AlphaZero.

Supercomputerul AlphaZero a fost programat sa invete toate regulile jocului de sah, insa nu si strategiile de joc.

In doar 4 ore, acest algoritm a reusit sa acumuleze toata informatia disponibila despre sah si sa castige mai multe partide in fata programului Stockfish, considerat cel mai avansat de pana acum.

AlphaZero si Stockfish au jucat 100 de partide de sah. Dintre acestea, AlphaZero a castigat 25 de partide jucand cu piesele albe si 3 partide jucand cu piesele negre. Restul partidelor au fost remize, scrie Science Alert.

David Kramaley, cercetator in domeniul jocului de sah, a declarat ca acest algoritm care a dat dovada de o asemenea performanta ar putea fi folosit pentru a conduce orase sau chiar continente intregi.

"Mereu m-am intrebat cum ar fi daca o specie superioara noua ar veni pe Pamant si ne-ar arata cum joaca sah. Acum stiu", a declarat la randul sau marele maestru de sah Peter Heine Nielsen.

Dezvoltat in laboratorul DeepMind al celor de la Google, AlphaZero este o versiune a algoritmului AlphaGo Zero, care s-a specializat in jocul de Go.

Si AlphaZero poate sa joace Go sau Shogi, versiunea japoneza a sahului. El a invatat aceste jocuri in doar 2 ore, respectiv 8 ore.