Geniul din spatele bateriilor litiu-ion are 94 de ani dar nu a lasat acest lucru sa-l opreasca!

Cu un nume predestinat, John B. Goodenough s-a decis ca bateriile Li-ion din smartphone-urile actuale nu sunt suficient de bune. Profesorul de la Universitatea din Texas creditat cu inventarea acestui tip de baterii a inventat o alternativa mai buna, desi are 94 de ani!

Alaturi de Maria Helena Braga si echipa lor, ei au creat o baterie low-cost care este mai sigura decat cele pe litiu-ion - care o capacitate a energiei de 3 ori mai mare ceea ce inseamna pentru vehiculele electrice un drum mult mai lung inainte de reincarcare iar in cazul telefoanelor o perioada mult mai lunga pana trebuie sa incarci telefonul. Iar atunci cand bateria trebuie incarcata dureaza doar cateva minute, si nu ore! Iar numarul ciclurilor de incarcare este si el superior fata de cel al bateriilor Li-ion.

Tehnologia echipei foloseste electroliti de sticla in loc de lichid ca in cazul bateriilor Li-ion. Folosit sticla solida, noile baterii nu formeaza dendrite (bucatele de litiu care se formeaza de obicei in electroliti lichizi. Acesta este si motivul pentru ca bateriile Li-ion tind sa se scurtcircuiteze si sa explodeze.

Acum, echipa lui Goodenough cauta sa se alinieze cu producatori de baterii pentru a testa creatia in vehicule electrice si device-uri electronice.