Cercetatorii au creat baterii cu litiu si asfalt, care sunt foarte performante.

Noile baterii, care contin carbon facut din asfalt, incarca de 20 de ori mai rapid un telefon mobil.

Astfel, un aparat se va incarca de la zero la 100% in doar 5 minute. In comparatie, o incarcare completa, cu baterie normala litiu-ion, poate dura si cateva ore.

Testele la care au fost supuse noile baterii arata ca acestea sunt stabile chiar si dupa 500 de cicluri de incarcare-descarcare, scrie Daily Mail.

Bateriile au fost realizate de o echipa de la Universitatea Rice. Cercetatorii au adaugat la o baterie cu litiu un derivat obtinut din asfalt.

Totodata, experimentele facute de experti demonstreaza ca noile baterii nu prezinta risc de dilatare si explozie, fiind astfel foarte sigure.

Deocamdata nu se stie cand vor incepe sa fie fabricate bateriile cu asfalt, dar producerea lor este foarte simpla.