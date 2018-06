Cercetatorii japonezi au dezvoltat o noua tehnica regenerativa a tesutului capilar.

O cchipa de cercetatori de la centrul de cercetare Riken si de la compania de medicina regenerativa Organ Technologies intentioneaza sa inceapa testele pe animale in iulie si ulterior asupra pacientilor cu alopecie androgenica, cu scopul de a comercializa tehnica cel devreme in 2020.

Procedura consta in obtinerea a trei tipuri de celule stem din tesutul capilar folosind foliculi ai pacientului, care sunt tratati in laborator pentru a fi regenerati si apoi reimplantati in scalpul pacientului.

Foliculii capilari regenerati se implanteaza prin suturi de nailon, pentru ca acestia sa induca cresterea parului, noteaza centrul. Prin aceasta metoda se pot cultiva intre 5.000 si 10.000 fire de par, asigura centrul intr-un comunicat.

Procedura constituie o alternativa la tratamentele impotriva caderii parului si la actualele transplanturi capilare, la care se folosesc de obiect fire de par de la ceafa pentru a le plasa in zonele frontale, dar care nu duc la cresterea volumului capilar.

Cercetatorii, care au solicitat avizul guvernului japonez pentru a incepe testele pe soarecii de laborator, vor sa se asigure de securitatea acestei tehnologii pentru a verifica ca nu se produc alergii sau tumori si vor sa inceapa testele clinice in 2019.

