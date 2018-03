Daca temepratura medie globala va creste cu peste 4,5 grade Celsius va urma un dezastru ecologic.

Jumatate dintre plantele si animalele din zonele naturale cele mai bogate ale lumii risca sa dispara daca emisiile de gaze cu efect de sera vor continua sa creasca in mod necontrolat, au avertizat expertii.

Chiar daca sunt atinse obiectivele de limitare a incalzirii globale la cel mult 2 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustriala, un sfert dintre specii ar putea disparea totusi din cele mai importante zone naturale de pe Pamant, se arata in concluziile cercetarii.

Studiul dezvaluie impactul schimbarilor climatice asupra plantelor, mamiferelor, reptilelor, pasarilor si amfibienilor din zone bogate si de neinlocuit din salbaticie, din Amazon si Yangtze, China, pana in Galapagos.

Cercetatorii au analizat impactul cresterii valorilor de temperatura si al schimbarilor cantitatii de precipitatii in cadrul mai multor scenarii climatice (de la un esec al reducerii emisiilor la actiuni dure pentru limitarea incalzirii globale la cel mult 2 grade Celsius), asupra a aproximativ 80.000 de specii care traiesc in 35 de regiuni salbatice.

Unele dintre cele mai afectate zone sunt Amazonul, padurile Miombo din sudul Africii, unde traieste cainele salbatic african, si sud-vestul Australiei, conform rezultatelor cercetarii realizata de University of East Anglia, James Cook University si organizatia World Wide Fund for Nature (WWF).

Iar specii precum panda gigant sau leopardul de zapada si ursul polar s-ar putea confrunta cu reducerea habitatului si cu imputinarea surselor de hrana.

Esecul reducerii emisiilor de carbon care stau la baza schimbarilor climatice, ceea ce ar duce la o crestere a temperaturii cu 4,5 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustriala pana in 2100 ar putea determina disparitia a 80% dintre mamiferele din padurile Miombo si a 67% dintre plantele din Padurea Amazoniana.

Temperaturile mai ridicate si precipitatiile neregulate ar putea deveni "noua normalitate", cu un impact deosebit asupra unei diversitati de specii de animale salbatice, de la elefantii africani care consuma in fiecare zi cantitati importante de apa pana la tigrii din zonele de coasta din India si Bangladesh, care ar putea ramane fara 96% din habitatul pentru reproductie din cauza cresterii nivelului marilor si oceanelor.

In cazul in care cresterile valorilor de temperatura sunt limitate la 2 grade Celsius, ceea ce ar necesita mai multe actiuni in comparatie cu cele la care s-au angajat pana acum guvernele, impactul asupra speciilor salbatice ar fi mai mic, insa acesta va fi in continuare unul de amploare, precizeaza sursa citata.

In Mediterana, 30% dintre specii ar fi expuse riscului de disparitie, in timp ce peste o treime (36%) dintre plante ar putea sa dispara.

Printre speciile salbatice afectate s-ar putea numara broastele testoase, deoarece temperaturile mai calde determina iesirea din oua a unui numar mai mare de femele sau pot impiedica eclozarea, iar cresterea nivelului marilor si oceanelor poate distruge locurile de cuibarit.

Daca speciile reusesc sa se deplaseze catre zone noi unde climatul le este mai prielnic, s-ar putea inregistra o reducere a extinctiei locale de la 25% la 20% in cazul unei crestere a temperaturii de 2 grade Celsius, desi unele plante si reptile, cum ar fi orhideele sau broastele nu pot face aceasta trecere suficient de repede.

Raportul nu a analizat impactul limitarii cresterii nivelurilor de temperatura la doar 1,5 grade Celsius la care s-au angajat tarile semnatare ale Acordului de la Paris privind schimbarile climatice, insa speciile salbatice ar avea si mai mult de castigat in acest caz.

Studiul a fost publicat in jurnalul Climatic Change, cu putin timp inainte de Ora Pamantului, cel mai important eveniment global de mediu, organizat de WWF la 24 martie.

Sursa: Agerpres