Primul fascicul laser va fi obtinut in aceasta toamna.

Cel mai puternic laser din lume, care se construieste langa Bucuresti, la Magurele, a fost asamblat si au inceput deja primele teste, a declarat profesorul Nicolae Zamfir, directorul proiectului Extreme-Light Infrastructure - Nuclear Physics.

El estimeaza ca la toamna va fi obtinut primul fascicul laser. Testele de pana acum arata bine si sunt in grafic, spune directorului.

"Intentia este sa obtinem in toamna primul fascicul laser, sigur, de putere mai mica. Pana se va ajunge la parametri maximi, de 10PW, va mai dura", a mentionat Zamfir. Testele ar mai putea dura aproximativ 2 ani, pana in vara lui 2019.

Atunci cand va fi operaţional, ELI-NP va fi cel mai important centru de cercetare stiintifica din Romania. Laserul va ajuta la descoperirea unor izotopi radioactivi care pot trata cancerul, de exemplu.

De asemenea, el va putea ajuta la identificarea completa a continutului butoaielor cu deseuri radioactive, far a fi desfacute, un lucru extrem de dificil in prezent.

Investitia este estimata la 300 de milioane de euro si este finantata din fonduri europene.

Implementarea proiectului a inceput in ianuarie 2013 si pana in prezent lucrarile sunt aproape in grafic, cu doar cateva luni de intarziere la constructie, iar bugetul nu a fost depasit, afirma managerul proiectului.

Laserul de la Magurele este considerat cel mai puternic din lume, cu cele mai performante echipamente si cel mai stralucitor fascicul Gamma.

140 de persoane lucreaza in total la acest proiect, din care 120 sunt cercetatori romani si straini din intreaga lume.

Laserul va folosi si la testarea materialelor care se folosesc in misiunile spatiale, care sunt trimise in perioade indelungate de timp.

