Autoritatile se tem ca mistretii contaminati radioactiv ar putea ataca oamenii.

Autoritatile japoneze vor sa permita intoarcerea locuitorilor din patru orase evacuate acum 6 ani, in urma scurgerilor radioactive care au avut loc la centrala atomica de la Fukushima.

In prezent, nivelul de radiatii a scazut si oamenii se pot intoarce la casele lor. Exista insa o probleme, pe care autoritatile nu stiu cum sa o rezolve. Turme de mistreti salbatici, contaminati radioactiv, s-au stabilit in casele abandonate si pe strazile oraselor, distrugand recolte si proprietati.

Aceste animale ar putea sa atace oamenii si sunt un real pericol. Conform tesetelor facute de cercetatori, mistretii care traiesc in zona interzisa au in corp un nivel de cesiu-137 de 300 de ori mai mare decat este normal.

Prin urmare, sunt toxici, radioactivi, scrie New York Times.

Imagini surprinse de jurnalisti arata ca dupa parasirea regiunii de langa Fukushima, animalele au supravietuit si chiar s-au inmultit.

Au fost vazute colonii de sobolani, haite de caini vagabonzi si turme de mistreti. Acestia din urma au produs pabuge de peste 850.000 de dolari, distrugand recoltele si fermele din jur, transformand practic terenul agricol intr-o pajiste.

Autoritatile au angajat vanatori, care sa ucida mistretii si sa permita astfel intoarcerea in siguranta a locuitorilor din aceasta zona. Cadavrele animalelor contaminate sunt aruncate in gropi comune sau chiar incinerate.

Din pacate insa, mai mult de jumatate din locuitorii regiunii nu se va mai intoarce in orase. Oamenii se tem de nivelul de radiatii si de problemele care pot sa apara din nou la centrala de la Fukushima.