Jim Bridenstine era cunoscut pentru faptul ca punea la indoiala realitatea incalzirii globale.

Noul administrator al Agentiei Spatiale Americane NASA, un fost congresman nominalizat de Donald Trump, a recunoscut ca s-a razgandit cu privire la impactul emisiilor de gaze cu efect de sera asupra incalzirii globale.

''Raportul national asupra climei (...) a concluzionat ca este extrem de probabil ca activitatea umana este prima cauza a incalzirii globale si nu am niciun motiv sa ma indoiesc de cercetarea stiintifica din spatele raportului", a declarat Jim Bridenstine in timp ce era audiat de o comisie a Senatului.

Aceasta a fost prima intrebare a senatorului democrat Brian Schatz, care l-a rugat apoi sa confirme ca este de parere ca activitatea umana influenteaza clima. ''Da'', a raspuns Jim Bridenstine. ''Sunteti de acord ca aceasta este o schimbare de opinie din partea dumneavoastra?'', a insistat Schatz. ''Da'', a confirmat Jim Bridenstine.

Administratorul NASA a confirmat ca agentia spatiala va continua sa studieze circuitul carbonului pe Pamant. "Cercetarea stiintifica nu ar trebui sa fie partizana", a spus fostul congresman republican de Oklahoma. "Aveti cuvantul meu", a adaugat el.

Numirea sa in functia de director al NASA a provocat un val de panica printre oamenii de stiinta ai agentiei, dar si in randul cercetatorilor din afara acesteia, nu doar pentru ca Jim Bridenstine nu are experienta stiintifica, ci si pentru ca a pus la indoiala realitatea incalzirii globale in 2013, afirmand ca temperatura pe Terra a incetat sa creasca cu zece ani in urma.

Confirmat pentru functia de director al agentiei americane in aprilie, el a tinut sa dea asigurari saptamana trecuta personalului NASA, ca a crezut pe deplin ca dioxidul de carbon eliberat in atmosfera a condus la incalzirea planetei si ca activitatea umana este responsabila de acest fenomen, precizeaza sursa citata.

De asemenea, el a subliniat ca bugetul pentru stiintele Pamantului propus de administratia Trump pentru anul viitor este al doilea cel mai mare din istoria NASA. Jim Bridenstine, 42 de ani, a fost investit cel de-al 13-lea administrator al NASA, la sediul agentiei din Washington, de vicepresedintele Mike Pence.

Bridenstine a fost pilot in Marina Americana timp de noua ani si a participat la misiuni de lupta in Irak si Afganistan, inainte de a se intoarce in Oklahoma, pentru a ocupa functia de director executiv la Tulsa Air and Space Museum & Planetarium. El a fost ales membru in Camera Reprezentantilor in 2012.

In timpul administratiei Barack Obama, NASA a pregatit trimiterea de astronauti pe Marte peste cateva decenii, insa administratia Trump a discutat obiective mai putin ambitioase, inclusiv o intoarcere pe Luna.

Trump a propus ca societatile private sa isi asume mai multe responsabilitati in ceea ce priveste zborurile in spatiu si explorarea acestuia, inclusiv in ceea ce priveste contributia Statelor Unite la Statia Spatiala Internationala (International Space Station, ISS).

