Sute de ani, oamenii s-au intrebat cum a fost posibil ca egiptenii sa inalte asemenea monumente.

In anul 2.600 i.e.n, egiptenii au construit Piramida lui Keops, considerata una dintre Cele Sapte Minuni ale Lumii. Pana acum, nimeni nu stia cum au reusit egiptenii sa transporte blocuri de granit si calcar de peste 2 tone, de la mare distanta. Existau mai multe teorii, insa nimic sigur.

Descoperirea unui papirus si a unor vestigii arheologice i-a ajutat acum pe istorici sa inteleaga in sfarsit cum a fost posibila construirea piramidei, avand in vedere ca tehnologia egipteana nu era foarte avansata la cea vreme.

Arheologii si-au dat seama ca muncitorii din Egiptul antic se foloseau de barci pentru a transporta pietrele.

Cele peste 170.000 de tone de calcar necesare pentru Marea Piramida au fost transportate de la o cariera de piatra aflata la aproximativ 800 km distanta.

Transportul s-a facut pe fluviul Nil, cu ajutorul unor barci din lemn, care erau legate intre ele cu funii, scrie Daily Mail.

Printr-un sistem ingenios de canale, aceste barci erau aduse foarte aproape de baza piramidei, prin urmare pietrele erau descarcate imediat.

Un papirus descoperit in portul Wadi Al-Jarf a explicat istoricilor cum functiona acest sistem de transport si rolul esential pe care il aveau barcile.

Papirusul a fost scris de Merer, seful unei echipe de 40 de muncitori, care au lucrat la Marea Piramida. El descrie cum a fost construit monumentul si cum au fost aduse pietrele de la cariera Tura pana la Giza.

Echipa lui Merer a sapat inclusiv canale uriase, prin care apa Nilului a fost deviata spre baza piramidei, pentru ca barcile sa poata ajunge la destinatie.

Astfel, istoricii au lamurit un mare mister: cum a fost adus materialul de constructie de la distante atat de mari? Ei stiau deja ca granitul folosit la piramidele de la Giza a fost adus de la Aswan, iar calcarul de la cariera Tura.

Arheologul Mark Lehner, care a cercetat si papirusul scris de Merer, a descoperit sub platoul desertic de la Giza tuneluri, care indica existenta in trecut a unor canale de apa.

In plus, istoricii stiu si cum aratau barcile de lemn folosite de egipteni. Ei au gasit ramasitele unei barci ceremoniale, langa piramida lui Keops, care ar fi urmat sa fie folosita de faraon in viata de apoi.

Noile descoperiri vor fi prezentate in cadrul documentarului „Egypt’s Great Pyramid: The New Evidence”, care va fi difuzat pe postul Channel 4.