Toyota va dezvolta o centura de siguranta inteligenta, care poate salva numeroase vieti.

Producatorul de masini Toyota va investi intr-o noua tehnologie, pentru a realiza o centura de siguranta inteligenta, cu senzori. Aceasta va anticipa un eventual atac de cord al soferului, salvand astfel viata pasagerilor si altor soferi aflati in trafic.

Se stie ca un atac de cord suferit de un sofer in timp ce conduce poate insemna nu doar moartea lui, ci si a celor din jur, putand duce chiar la accidente in lant.

Noua centura inteligenta va sesiza primele semne ale unui atac de cord si va opri de urgenta masina, chiar inainte ca soferul sa inceapa sa se simta rau.

Sistemul este deocamdata in stadiul de proiect, dar Toyota spera sa fie gata pana in 2020, scrie Daily Mail. Proiectul va fi dezvoltat in parteneriat cu Michigan Medicine.

Cercetatorii an analizat timp de mai multe luni schimbarile fiziologice care apar inainte de o tulburare cardiaca. Centura inteligenta va functiona pe baza unor masuratori ale ritmului cardiac oferite de electrocardiograma.

De asemenea, va avea un algoritm de invatare avansata, care ii va permite sa observe orice schimbari ale ritmului cardiac normal, indicii care pot anticipa un atac de cord.