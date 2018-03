Accidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in Tempe, Arizona.

O femeie a murit in urma ranilor suferite, dupa ce a fost lovita de un vehicul al Uber care se conducea singur, in Arizona. Compania a anuntat ca a suspendat programul sau pentru vehicule autonome in SUA si Canada.

Accidentul din Tempe, Arizona, reprezinta primul deces provocat de un autovehicul care se conduce singur, in conditiile in care numeroase astfel de masini sunt in prezent testate pe glob, si ar putea reprezenta un impediment pentru eforturile de a introduce rapid noua tehnologie in SUA.

La momentul accidentului, care s-a produs in noaptea de duminica spre luni, masina era in modul autonom, dar la volan se afla un operator, a precizat politia din Tempe. Potrivit sursei citate, in masina nu se aflau si pasageri.

"Autovehiculul se indrepta spre nord cand o femeie, care nu se afla pe trecerea de pietoni, a traversat strada de la vest la est si a fost lovita de vehiculul Uber", a precizat politia intr-un comunicat.

Un purtator de cuvant al Uber Technologies Inc a declarat ca aceasta companie suspenda testele din America de Nord.

Intr-o postare pe Twitter, Uber a transmis condoleante si a mentionat ca compania coopereaza pe deplin cu autoritatile.

