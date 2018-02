Cladirea, care se afla aproape de Polul Nord, adaposteste mostre de seminte din intreaga lume.

Autoritatile din Norvegia au anuntat ca vor investi 13 milioane de dolari pentru reconditionarea Depozitului Apocalipsei din Svalbard.

Este nevoie de lucrari pentru intarirea structurii de beton, dar si de un nou tunel, care sa nu poata fi inundat in urma topirii zapezii. Din cauza incalzirii climei, cladirea, veche de 10 ani, a fost inundata.

Semintele, trimise din intreaga lume, sunt aduse aici ca sa asigura supravietuirea recoltelor, in caz de catastrofa.

In prezent sunt adapostite peste 5.000 de specii de plante, insa constructia poate gazdui pana la 4,5 milioane de soiuri.

Depozitul si-a dovedit deja importanta. In 2015, mai multe seminte au fost preluate de aici pentru a reface o recolta distrusa in Liban si Maroc.

Dupa ce culturile au fost refacute, autoritatile au trimis inapoi mostre de seminte.

Lucrarile care vor fi facute aici sunt menite in special sa previna inundarea Depozitului. Din cauza incalzirii permafrostului, in 2016 apa a patruns 15 metri in tunel, scrie Mashable.

