Descoperirea este o premiera mondiala.

Oamenii de stiinta au descoperit pentru prima data in istorie fragmente de materie organica, ingrediente esentiale pentru existenta vietii, in doua roci spatiale care contineau apa in stare lichida si care s-au prabusit pe Terra in 1998, dupa ce au plutit in centura de asteroizi din Sistemul Solar timp de mai multe miliarde de ani.

O analiza detaliata a compozitiei chimice a micilor fragmente de sare gema (halit) de culoare albastra si purpurie recoltate din cei doi meteoriti, denumiti Monahans si Zag, a dezvaluit existenta unor compusi organici complecsi, precum hidrocarburi si aminoacizi, potrivit unui studiu ce a fost publicat miercuri in revista americana Science Advances.

"Este cu adevarat pentru prima data cand am gasit materie organica din abundenta, asociata cu apa in stare lichida, care sunt cruciale pentru originea vietii si originea compusilor organici complecsi din spatiu", a declarat coordonatorul studiului, Queenie Chan, profesor de stiinte planetare la Open University din Marea Britanie.

Fragmentele organice recuperate din alti meteoriti nu au furnizat nicio dovada care sa ateste existenta vietii in afara Terrei, a explicat Queenie Chan.

Insa daca viata exista intr-adevar in anumite forme si tipologii in Sistemul Solar la distante relativ accesibile fata de Terra, atunci acesti meteoriti continand cristale de sare gema cresc posibilitatea de a capta acele forme de viata sau biomolecule in interiorul cristalelor respective, a explicat coordonatoarea studiului.

Cei doi meteoriti care contin cristale de sare gema cu diametre de doi milimetri au fost conservati la Johnson Space Center, un centru spatial administrat de NASA.

Una dintre aceste roci spatiale s-a prabusit pe Terra in apropiere de un teren de baschet pentru copii in statul american Texas in martie 1998, iar cealalta in Maroc, in august 1998.

Micile cristale ce contin fragmente de materii organice in stare solida si apa in stare lichida masoara o fractiune din diametrul unui fir de par uman. Oamenii de stiinta estimeaza ca ele dateaza din "copilaria" Sistemului Solar, adica din urma cu 4,5 miliarde de ani.

Cercetatorii au observat o diferenta frapanta in ceea ce priveste compozitia de aminoacizi intre cristale si meteoritii in care acestea au fost gasite, indicand faptul ca cele doua structuri au origini diferite.

Savantii considera ca acele cristale au fost ejectate in spatiu de activitatea de tip vulcanic - producatoare de jeturi de gheata sau apa - de pe Ceres, cel mai mare corp ceresc din centura de asteroizi aflata intre Marte si Jupiter.

Apoi, acele materiale au cazut pe asteroizii care treceau prin apropiere, intr-o zona in care Monahans si Zag s-au aflat initial. Este posibil ca acestea sa fi cazut inclusiv in Hebe, o zona din centura de asteroizi considerata o sursa majora de meteoriti care cad pe Terra.

De asemenea, exista si anumite indicii structurale care atesta existenta unui impact, rezultate probabil dupa ciocnirea unor fragmente mai mici de asteroid cu un asteroid mai mare - acelasi tip de eveniment care ar fi putut sa declanseze activitatea hidrovulcanica de pe Ceres, a explicat profesorul Chan.

Acest fenomen ar putea explica numeroasele teorii despre modul in care materia organica poate sa calatoreasca in spatiu si sa ajunga de pe un corp ceresc pe un altul.

"Toate aceste lucruri duc la concluzia ca este cu adevarat posibil ca originea vietii sa se afle in alta parte", a adaugat cercetatoarea Queenie Chan.

Sursa: Agerpres