Mingea de fotbal s-a aflat pe Challenger.

O minge de fotbal care s-a aflat pe nava Challenger a ajuns pe orbita la 30 de ani distanta datorita unei conexiuni intre actualul comandant de pe Statia Spatiala Internationala si unul dintre astronautii care si-au pierdut viata in tragedia de acum 30 de ani.

Pe 28 ianuarie a fost comemorata tragedia navetei Challenger, care a explodat in anul 1986 in timpul procedurii de lansare si in urma careia si-au pierdut viata toti cei sapte membri ai echipajului.

Astronautul NASA, Shane Kimbrough, a postat imaginea cu mingea plutind in fata geamului laboratului Cupola. "Aceasta minge a fost pe Challenger in acea zi. A fost dusa de catre Ellison Onizuka pentru fiica lui, cea care juca fotbal" a scris Kimbrough. Acum, fiul acestuia este in echipa sportiva la aceeasi scoala unde a invatat fiica lui Onizuka.

"Mingea de fotbal, intr-un fel, a continuat misiunea inceputa de tatal meu acum multi ani. A continuat sa calatoreasca si sa exploreze spatiul, inspirand in acelasi timp atat de multi de-a lungul istoriei" a declarat Onizuka-Gillian intr-un comunicat publicat de CLHS.

Francis "Dick" Scobee, Mike Smith, Ron McNairm, Judith Resnik, Gregory Jarvis si Christa McAuliffe sunt ceilalti 6 astronauti care si-au pierdut viata in urma tragediei Challenger. Cateva dintre obiectele personale ale lui Onizuka, inclusiv aceasta minge de fotbal, au fost recuperate de catre NASA plutind pe apa.