Unele persoane au experiente stranii, in care isi vad propriul corp, ca si cand s-ar dedubla.

Senzatiile de "iesire in afara corpului" sunt cunoscute de mult timp de medici. Pacientii povestesc ca au avut scurte momente in care si-au vazut propriul corp din exterior, ca si cand s-ar fi dedublat sau "ar fi iesit afara din propriul lor trup".

Aceste experiente nu au legatura cu cele intalnite uneori la oamenii care ajung in pragul mortii si relateaza apoi diferite senzatii ciudate. Impresia de iesire din corp poate sa apara si fara ca pacientul sa fie in pericol de moarte sau in stare grava.

Medicii au acum o teorie care poate explica aceste trairi bizare. In cadrul unui studiu, Maya Elziere, medic ORL la un spital din Marsilia, Franta, a cautat o explicatie pentru starile povestite de multi dintre pacientii sai, scrie Live Science.

Astfel, a observat ca 14% dintre persoanele care sufereau o afectiune numita tulburare vestibulara avusesera asemenea experiente. In comparatie, doar 5% dintre persoanele sanatoase au relatat trairi de acest fel. De aceea, exista probabil o legatura intre aceasta boala si impresia de decorporalizare.

Bolnavii de tulburare vestibulara (sau sindrom vestibular) au deseori si alte stari, precum ameteli, verij, tiuit in urechi si infectii ale urechilor.

In sindromul vestibular este afectata urechea interna, organ care are rol esential in perceperea miscarii, orientarea in spatiu si echilibrul corpului.

Daca urechea interna este bolnava, ea poate trimite la creier semnale eronate privind miscarea corpului, pe care acesta la interpreteaza gresit, aparand astfel senzatii ciudate, nefiresti.

La cercetare au luat parte 29 de pacienti cu sindrom vestibular, care au avut si experiente de acest fel. Cei mai multi au spus ca au avut impresia de dedublare dupa ce au simtit alte simptome specifice afectiunii lor, inclusiv ameteala si vertij.

De altfel, unele dintre primele relatari cunoscute despre "iesirea in afara corpului" au fost consemnate tot de un medic otolog, Pierre Bonnier, in 1905.

In trecut, aceste experiente erau considerate de medici ca fiind o forma de psihoza, insa acum pare evident ca ele sunt provocate de o boala a urechii interne.