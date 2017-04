Cascada de culoare rosie care curge de sub ghetari i-a uimit pe cercetatori de peste un secol.

Cercetatorii au reusit sa dezlege un mister vechi de peste un secol. Ei au aflat ce anume da nastere asa numitei Cascade de Sange, care curge de sub Ghetarul Taylor din Antarctica.

Ciudata cascada rosie a fost descoperita in anul 1911 si de atunci expertii incearca sa afle ce anume produce neobisnuita ei culoare.

Cascada are o inaltime de 5 etaje si se afla in Valea McMurdo Dry din Antarctica. Aici este unul dintre cele mai reci si inospitaliere locuri de pe planeta.

In decursul timpului, cercetatorii au lansat diferite teorii despre culoarea cascadei. Unii au spus ca este rosie din cauza unui tip de alge, altii ca ar fi vorba de oxizi de fier.

Recent, o echipa de experti de la Universitatea Alaska Fairbanks a demonstrat ca este vorba de o apa foarte sarata, care curge de sub ghetarul Taylor.

Aceasta apa sarata are o vechime de peste un milion de ani si contine inclusiv microorganisme si oxizi de fier. Cand apa sarata iese de sub ghetar si intra in contact cu oxigenul din atmosfera, oxidii de fier produc ciudata culoare rosie, care seamana cu sangele.

Pentru a descoperi sursa cascadei, care se afla sub ghetar, cercetatorii au folosit un radar special.

Este foarte ciudat insa ca sub un ghetar atat de rece poate exista un flux de apa curgatoare. Pana acum, acest lucru era considerat imposibil, scrie Daily Mail.