Oamenii de stiinta au observat ca unii adepti sectei Amish traiesc mult mai mult.

Media de varsta a membrilor sectei Berne Amish din Statele Unite este cu 10 ani mai mare decat la ceilalti oameni.

Cercetatorii au observat ca multi dintre adeptii acestei secte sunt mai sanatosi chiar si la o varsta inaintata. E ca si cand ar fi descoperit o "fantana a tineretii", scrie Daily Mail.

Oamenii de stiinta au aflat, in urma unui studiu, ca unii membri ai sectei au o mutatie genetica foarte rara, legata de longevitate.

Studiul a fost coordonat de dr. Douglas Vaughan, de la Universitatea Northwestern. El spune ca acesti oameni nu doar traiesc mai mult, dar sunt mai sanatosi si activi pana la o varsta foarte inaintata.

In cadrul studiului au fost analizati 177 membri ai sectei Berne Amish, din Indiana. Dintre acestia, 43 aveau o mutatie a genei SERPINE1.

Ei au trait in medie pana la 85 de ani, in timp ce alti membri ai sectei, care nu aveau mutatia, au murit in jurul varstei de 75 de ani.

Oamenii care aveau mutatia genetica aveau un nivel mai redus al glicemiei, prin urmare un risc scazut de a face diabet. De asemenea, metabolismul lor era mult mai eficient.

Totodata, au tensiunea arteriala mai mica si prezentau un risc minor de ateroscleroza, boala care distruge vasele de sange.

Adeptii cultului Berne Amish traiesc izolati de restul lumii, intr-o comunitate traditional crestina, fara acces la tehnologia moderna. Stramosii lor au venit aici din Berna, Elveria, in secolul al XIX-lea.

Este interesant ca aceasta mutatie nu apare si la alte comunitati Amish, doar la cea fondata de fermierii veniti din Berna.

Acum, cercetatorii din Statele Unite si Japonia vor sa obtina un medicament care sa imite efectele benefice ale mutatiei.

Din pacate insa, daca mutatia genetica apare la doua gene in loc de una singura, se va manifesta o boala foarte grava si rara. Unii membri ai comunitatii Amish sufera de aceasta afectiune, care duce la hemoragii masive.

In prezent, exista comunitati Amish in 23 de state americane si in Canada. Membrii sectei au familii foarte numeroase si resping casatoriile in afara comunitatii lor.

